Calciomercato Inter, nuova pista per Eriksen | Doppio colpo

Il futuro di Christian Eriksen sembra ormai lontano dall’Inter. Spunta una nuova pista di calciomercato per il trequartista ex Tottenham: di seguito tutte le ultime novità

Il destino di Christian Eriksen sembra ormai segnato. Il centrocampista non è riuscito a integrarsi al meglio nel gioco di Antonio Conte e a gennaio ormai la sua partenza sembra inevitabile. Per il danese si apre una nuova pista che lo porterebbe direttamente in Bundesliga. Di seguito le ultime novità a riguardo e gli scenari che potrebbero concretizzarsi nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter, Eriksen al passo d’addio: ci pensa Pochettino

Il terremoto in casa Borussia Dortmund con l’esonero di Lucien Favre potrebbe riscaldare la pista che porterebbe Mauricio Pochettino sulla panchina dei gialloneri. In casa di sbarco in Bundesliga, il tecnico chiederebbe subito all’assalto di due suoi fedelissimi per completare la rosa. Si tratta di Dele Alli dal Tottenham e Christian Eriksen dall’Inter. L’inglese e il danese sono letteralmente esplosi proprio agli ordini di Pochettino in Premier League con la maglia del Tottenham e ora il tecnico li ritroverebbe volentieri nella sua possibile nuova esperienza. Vedremo se l’idea diventerà reale nelle prossime settimane o se il doppio colpo sarà destinato a non concretizzarsi.