Juventus-Atalanta, infortunio per Arthur | Esce dolorante contro l’Atalanta

Brutte notizie per la Juventus. Nella partita contro l’Atalanta i bianconeri perdono Arthur per infortunio

La Juventus, in campo contro l’Atalanta per la 12a giornata di Serie A, perde Arthur per infortunio. Il centrocampista ex Barcellona ha lasciato il campo a metà primo tempo dopo uno scontro duro con Romero. Il brasiliano non è riuscito a rimanere in campo e ha lasciato il posto a Rabiot. Problema alla gamba destra per Arthur che ha provato a resistere ma ha dovuto abbandonare il terreno dell’Allianz Stadium.

Juventus-Atalanta, infortunio alla coscia per Arthur: le sue condizioni

Nelle prossime ore si avranno certamente notizie più chiare sull’entità dell’infortunio del centrocampista bianconero, ma il vero responso arriverà con tutta probabilità nella giornata di domani. Per il brasiliano, in ogni caso, dovrebbe trattarsi di una semplice contusione. Andrea Pirlo ha tanti impegni ravvicinati da affrontare e il contributo di Arthur è fondamentale per il percorso della Vecchia Signora, anche se certamente ha in rosa alternative valide. la Juventus sta conducendo 1-0 il primo tempo contro la Dea grazie al gol di Federico Chiesa. La nota stonata è proprio l’infortunio di Arthur.