Calciomercato Juventus, rinnovo sempre più vicino | Contatti in corso

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per colpi entusiasmanti da affidare ad Andrea Pirlo: rinnovo ad un passo per il top player

Il lavoro della Juventus non finisce mai. Il club bianconero è sempre alla ricerca di obiettivi importanti in vista della prossima stagione. Così la stessa società piemontese sarebbe pronta a rinforzare ulteriormente il reparto difensivo con innesti di assoluto valore.

Calciomercato Juventus, Sergio Ramos verso il rinnovo con il Real

Per la Juventus, inoltre, potrebbero arrivare brutte notizie per quanto riguarda Sergio Ramos. Il capitano e la bandiera del Real Madrid, come riportato dal portale spagnolo “fichajes.net” sarebbe pronta a rinnovare il suo contratto con gli spagnoli dopo i tanti successi collezionati nella capitale.

Già in passato la Juventus ci aveva provato spesso, ma il suo arrivo non si è mai concretizzato. Così Sergio Ramos dovrebbe così terminare la sua eccellente carriera con la maglia dei “blancos”. Dopo un periodo no ad inizio stagione, la compagine guidata da Zidane si è ripresa alla grande collezionando risultati importanti sia in campionato che in Champions League.

Possibile rinnovo anche per il centrocampista croato Luka Modric, accostato in passato anche a Milan ed Inter.