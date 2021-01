Il ritorno di Allegri su una panchina potrebbe essere rimandato ancora una volta: scelto il sostituto di Lampard e c’è la suggestione Sarri

Massimiliano Allegri non ha ancora trovato squadra dopo l’esonero dalla Juventus nell’estate del 2019. La prossima non sarà nemmeno il PSG, che ha deciso di affidarsi a Mauricio Pochettino. Tuttavia, per l’allenatore toscano è ancora aperta la possibilità di allenare in Premier League. Arsenal e Chelsea sono in difficoltà, mentre non è detto che il Manchester United decida di continuare con Solskjaer. Tuttavia, uno di questi tre club pare abbia deciso chi siederà in futuro sulla panchina.

Chelsea, il nuovo allenatore non sarà Allegri: Sarri al Leicester

Questo club che pare abbia già deciso il futuro del proprio allenatore è il Chelsea. Secondo quanto riferito da ‘Indykaila News‘, è previsto un incontro della dirigenza per discutere di Frank Lampard. Troppo scarsi i risultati raggiunti nelle ultime settimane per dargli ancora fiducia. Al suo posto, verrebbe chiamato Brendan Rodgers, che tanto sta facendo bene al Leicester. Per l’allenatore de ‘Le Foxes‘ si tratterebbe di un ritorno ai Blues, visto che ha già allenato le giovanili e tornerebbe volentieri anche a stagione in corso.

Per Allegri, dunque, potrebbe sfumare un altro club dopo il PSG. Non è detto però che resti senza squadra ancora per un altro anno. D’altra parte, il Leicester potrebbe puntare su Maurizio Sarri, che in Premier ha già occupato proprio la panchina del Chelsea. L’altro ex allenatore della Juventus tornerebbe dunque a sedere su una panchina dopo l’esonero dai bianconeri la scorsa estate. Un intreccio che vedrebbe Allegri restare ancora senza squadra.