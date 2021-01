Il patron del Genoa, Enrico Preziosi, è pronto ad accogliere un ex centrocampista della Roma e si sbilancia sulla trattativa

Il Genoa si muove, come sempre accade nel mese di gennaio, concretamente sul fronte mercato. Con l’arrivo di Ballardini il club rossoblù sembra aver riacquisito fiducia sul campo e presto potrebbero arrivare importanti rinforzi per affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di campionato e raggiungere la salvezza.

Calciomercato Genoa, Preziosi su Strootman | “Mancano solo le visite”

Il colpo che può mettere a segno il presidente Enrico Preziosi è una vecchia conoscenza della Serie A che per diverso tempo ha lasciato il segno nel nostro campionato: si tratta di Kevin Strootman, centrocampista ex Roma che dopo l’esperienza all’Olympique Marsiglia è pronto a rimettersi in gioco in Italia. L’olandese compirà 31 anni il prossimo mese ma ha ancora le carte in regola per portare esperienza e talento in Serie A, sopratutto in una squadra come il Genoa.

Preziosi si è espresso in merito all’operazione Strootman, che sembra ormai ad un passo, durante la trasmissione ‘Campioni del mondo’ su Rai Radiodue: “Siamo sulla strada per chiudere, mancano solamente le visite mediche. Sono soddisfatto, soprattutto perché lo conosco come uomo”. Conferme dal patron del Grifone che accende l’entusiasmo dei tifosi genoani. Si attendono solamente le visite e l’ufficialità prima di rivedere Kevin Strootman in Italia.