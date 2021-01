Il Milan è sempre a caccia di un difensore sul calciomercato. I rossoneri potrebbero valutare profili alternativi a Mohamed Simakan: spunta un nuovo nome dalla Serie A: i dettagli

Era ormai chiaro che Mohamed Simakan fosse il preferito del Milan sul mercato. Il centrale dello Strasburgo ora, però, è fermo ai box a causa di un infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi di giochi per alcuni mesi. Paolo Maldini potrebbe ora scandagliare il mercato alla ricerca di nuovi nomi. Attenzione anche ai profili che potrebbero essere proposti ai milanesi. Uno proviene dalla Serie A: di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Milan, occhio a Toloi: Maldini dice ‘no’ due volte

Rafael Toloi potrebbe essere un profilo proposto dai suoi agenti ai rossoneri, a caccia di un’occasione in una big, dopo le ottime stagioni con l’Atalanta. Massara lo conosce bene, dato che era stato uno degli artefici del suo arrivo in Italia ai tempi della Roma. La Dea, però, potrebbe chiedere in cambio il giovane Lorenzo Colombo, idea che proprio non piace al Milan, intenzionato a rifiutare. In alternativa, i bergamaschi potrebbero chiedere la rinuncia al 50% sulla futura rivendita di Matteo Pessina. Anche quest’idea non convince i rossoneri che inoltre vorrebbero un profilo più giovane da regalare a Pioli.