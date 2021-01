Sfuma l’obiettivo del futuro per la difesa della Juventus. Rinnova il contratto con l’Ajax, bianconeri fuori dai giochi

La Juventus guarda già al futuro e cerca di ringiovanire la rosa che ha già avuto degli innesti molto giovani in estate come Chiesa, Kulusevski, McKennie che hanno notevolmente abbassato l’età media del club. Sulla falsa riga che portò all’acquisto di De Ligt i bianconeri hanno messo nel mirino un altro giovane difensore dell’Ajax: si tratta di Perr Schuurs, olandese classe ’99 che andrebbe a colmare una lacuna importante in difesa, alla luce dei continui problemi fisici di Chiellini e Demiral.

Schuurs è seguito non solo dalla Juventus ma da tanti top club europei che non hanno potuto fare a meno di notare il suo enorme talento. La società prospettava il suo ipotetico arrivo a giugno per garantire ad Andrea Pirlo il perfetto partner di De Ligt. Una brutta sorpresa, però, ha cambiato inevitabilmente i piani della Juventus.

Calciomercato Juventus, Schuurs rinnova con l’Ajax

Perr Schuurs, assistito da Mino Raiola, ha rinnovato il suo contratto con l’Ajax fino al 2025. Il club di Amsterdam ha ufficializzato il rinnovo dell’olandese nella giornata di oggi, spegnendo ogni tipo di suggestione per la Juventus.

I bianconeri non riescono a portare a termine il colpo, come era accaduto nel 2019 con De Ligt che arrivò proprio dall’Ajax. La società dovrà virare su altri profili per rinforzare e soprattutto ringiovanire il reparto difensivo. La pista più concreta e anche più economica è quella che porta al classe 2000 dell’Hellas Verona, Matteo Lovato.