Andrea Pirlo non molla il rinforzo che potrebbe arrivare dalla Serie A durante il calciomercato invernale. Per il big, però, c’è il rischio scontro con i vertici bianconeri: i motivi

A due giorni dal match scudetto contro l’Inter, l’attenzione in casa Juventus è ‘catturata’ anche dai prossimi movimenti di calciomercato per la rosa bianconera. In tal senso, mister Pirlo insiste per accogliere già a gennaio il big di Serie A: rischio scontro con il presidente Agnelli.

Calciomercato Juventus, Pirlo spinge per Gomez: è scontro

Intervenuto ai microfoni di ‘Sondetajuve’, il giornalista sportivo vicino alle questioni di casa Juventus, Luca Momblano, ha rivelato un particolare per quanto riguarda l’interesse di Andrea Pirlo per Gomez. Il ‘Papu’, scaricato dall’Atalanta, è sul taccuino anche di Inter, Milan e non solo ormai da settimane.

“Piccola bomba: a Pirlo piace l’idea Papu Gomez, ma il club è molto più freddo considerato anche che l’argentino cerca il contrattone di fine carriera…”, ha dichiarato Momblano aprendo dunque ad un possibile scontro tra Pirlo e Agnelli per l’acquisto dell’argentino.

Gomez, 32 anni, in questa stagione ha collezionato 16 presenze con l’Atalanta, siglando 5 reti e 4 assist prima della rottura ufficiale con mister Gasperini.