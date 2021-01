Nel mirino della Juventus due difensori protagonisti in Serie A: Ibanez e non solo sul taccuino di Paratici

In attesa del big match contro l’Inter, in casa Juventus si lavora ai prossimi colpi di calciomercato. In tal senso, per Pirlo, la priorità è un nuovo difensore centrale che possa rimpolpare il reparto arretrato della Juventus. Doppia idea in Serie A per la ‘Vecchia Signora’: i dettagli.

Calciomercato Juventus, occhi nella Capitale: doppio obiettivo

Non è un mistero che la dirigenza bianconera stia valutando, ormai da settimane, l’inserimento di un nuovo centrale per la difesa di Pirlo. Un nome caldo può essere quello di Roger Ibanez, pedina ormai insostituibile per Fonseca visti i 1497′ in campo in stagione, con 19 presenze ed 1 ret con la maglia della Roma.

Il brasiliano, 22 anni, viene valutato non meno di 35 milioni dalla Roma. L’altra pista, sempre nella Capitale, porta a Luiz Felipe. Il difensore della Lazio, già cercato dalla Juventus e monitorato negli ultimi mesi anche dal Barcellona, ha una valutazione di circa 28 milioni di euro.

Situazione in divenire, doppia pista in Serie A per la difesa di Pirlo: Ibanez e Luiz Felipe nel mirino della dirigenza della Juventus.