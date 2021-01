Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, l’ex per la panchina | Doppia suggestione bianconera

Secondo quanto rivelato dai colleghi iberici di ‘Cadena Ser’, il futuro di Willian José non sarà legato a quello della Juventus: l’attaccante brasiliano è pronto a trasferirsi in Premier League, dove ad attenderlo ci sarà il Wolverhampton. Scavalcato nelle rotazioni basche dall’ex Leverkusen Alexander Isak, il carioca si unirà al club inglese in prestito con obbligo di riscatto. Manca poco, dunque, all’ufficialità: per il passaggio di Willian José dalla Real Sociedad al Wolverhampton appare ormai tutto fatto.