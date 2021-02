Calciomercato Juventus, scambio per l'ex Milan | L'idea di Paratici

La Juventus potrebbe inserire Bernardeschi in uno scambio con un club di Liga: ecco l’idea di Fabio Paratici

Molto attenta la Juventus ai colpi di mercato dall’estero, soprattutto verso quei giocatori che si stanno ben esprimendo nei maggiori campionati. Il direttore sportivo Paratici è all’opera anche per piazzare chi è un esubero nella rosa di Andrea Pirlo. E’ il caso di Federico Bernardeschi, che non si è affermato come uno dei migliori della squadra bianconera e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio.

Juventus, Bernardeschi nello scambio per Ocampos

Ieri sera si è disputata Almeria-Siviglia, quarti di finale di Copa del Rey. Gli ospiti hanno vinto grazie alla rete di Lucas Ocampos, sempre più importante nella rosa ‘Rojiblanca‘. L’argentino è tra l’altro un ex Genoa e Milan, dove però non è riuscito ad affermarsi in Serie A. Il ritorno al Marsiglia e il successivo passaggio a Siviglia, sono stati decisivi nella crescita del giocatore.

Torna dunque un’idea per il campionato italiano, in particolare per la Juventus. Non è però il giocatore di qualche anno fa, quindi il costo è abbastanza alto: il Siviglia vorrebbe almeno 40 milioni di euro per privarsi di Ocampos. Gli andalusi vorrebbero solo cash, ma Paratici sarebbe interessato a inserire nello scambio Bernardeschi, valutato sui 25 milioni.