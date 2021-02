L’Inter pensa ai rinnovi per rendere solido il progetto della società: un attaccante sembra essere molto vicino al rinnovo, a lavoro per altri due perni del club

In casa Inter è tempo di rinnovi per rendere solido il progetto e garantirsi uno zoccolo duro anche per gli anni a venire. Nel bel mezzo di una situazione societaria piuttosto complicata, il club vuole comunque pianificare il futuro e per questo sta cercando di portare a termine le trattative per i rinnovi di alcuni perni della squadra.

Tra questi ci sono Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Parliamo di 3 giovanissimi che stanno dimostrando di poter guidare un club come l’Inter e la società vuole continuare il percorso con loro. Un percorso che li ha visti crescere e consacrarsi nel calcio che conta. Bastoni, classe ’99, ha trovato sempre più spazio con Antonio Conte, fIno a diventare un titolare inamovibile nella zona di sinistra della difesa a tre. Manca davvero poco per il suo rinnovo che potrebbe essere ufficializzato a breve, poiché ci sono tutti i presupposti per legarsi ancora al progetto nerazzurro.

Calciomercato Inter, Lautaro vicino | Barella al centro del mondo nerazzurro

Il più vicino al rinnovo è Lautaro Martinez. L’argentino è cresciuto molto in questo anno e mezzo, trovando gol e continuità di prestazioni. La partnership con Lukaku lo ha sicuramente fatto crescere, creando un’intesa perfetta dentro e fuori dal campo. L’agente del Toro sta lavorando con la società per il rinnovo del calciatore e tutto sembra procedere nel verso giusto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Presto potrebbe arrivare la fumata bianca che scaccerebbe i fantasmi di un suo possibile trasferimento al Barcellona.

Resta poi la situazione di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo è arrivato in nerazzurro un anno e mezzo fa dal Cagliari, dopo aver dimostrato di avere già dei colpi importanti. All’Inter, però, le aspettative le ha abbattute, riuscendo a migliorare sotto tutti i punti di vista e trovando una condizione fisica e mentale superiore a tutti gli altri. Ad oggi è uno dei perni del club nerazzurro e incarna perfettamente quelli che sono i valori del club, dentro e fuori dal campo. L’Inter dovrà sedersi attorno ad un tavolo con lui e il suo agente per prolungare il suo contratto: il piano dell’Inter per Barella è molto di più di un semplice rinnovo: il club vuole renderlo l’uomo vetrina del club, il simbolo di un’idea e magari anche il capitano. Sembrano esserci tutti i presupposti per arrivare ad un accordo che renderà Barella ancora più centrale nel progetto Inter.