Durante la partita di ieri tra Barcellona e Psg, Pique e Griezmann se ne sono detti di ogni colore: è rottura! Uno dei due potrebbe lasciare la capitale catalana e arrivare direttamente in Italia, sponda Juventus

La sconfitta di ieri agli ottavi di Champions League per il Barcellona lascerà pesanti strascichi. Durante la partita, poi, il difensore centrale Gerard Pique e l’attaccante francese Antoine Griezmann hanno avuto di che ridire. Con l’attuale situazione finanziaria del club catalano, non è da escludere che vengano messi in vendita nella finestra di calciomercato estiva, in cui potrebbe inserirsi anche la Juventus per il difensore.

Calciomercato Juventus, Pique e Griezmann litigano in campo | Cosa si sono detti i due

La serata di ieri al Camp Nou non è una di quelle che il Paris Saint-Germain dimenticherà presto, ma neanche il Barcellona. La tripletta di Kylian Mbappé più il gol dell’italiano Moise Kean hanno messo a tacere i catalani, che all’inizio erano andati in vantaggio sul rigore segnato da Lionel Messi. Un pesante passivo, sì, ma frutto senza dubbio di quello che le due squadre hanno fatto vedere in campo.

Lo stesso campo su cui sono iniziate le prime scaramucce tra i giocatori blaugrana. Tutto è cominciato al quarantesimo del primo tempo, quando il punteggio è ancora sull’1-1: Pique, che già sente l’odore della disfatta, si rivolge al suo compagno Griezmann, chiedendogli di allontanare la palla dalla porta difesa da ter Stegen. Il francese non la prende molto bene: “Geri, calma!“, dice al suo compagno di squadra. Volano insulti e parolacce, fino alla risposta definitiva del difensore catalano: “Stiamo soffrendo, siamo così da cinque minuti“.

Il resto è storia. Con i quarti di finale di Champions League più che un sogno, una chimera per il Barcellona. Che qualcosa quest’estate dovrà cambiare.

Calciomercato Juventus, Pique nel mirino | Le cifre

La confusione, i rapporti tesi, la crisi finanziaria: sono tanti i fattori che incidono nel Barcellona, sempre più vicino a una rivoluzione e con una squadra che se non verrà messa tutta sul calciomercato, poco ci manca. A finire potrebbe esserci anche Gerard Pique, a cui la Juventus è interessatissima.

Il difensore centrale, valutato sui 20 milioni, ha firmato il rinnovo di contratto a ottobre, andando incontro alla società di cui fa parte dal 2008, dimezzandosi lo stipendio: si è passati dagli 8 milioni a stagioni, a poco meno di 4. Un investimento, quindi, anche per i bianconeri, che vedrebbero arrivare un top player per la propria retroguardia.