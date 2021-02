In Europa sembrerebbe essere ormai deciso l’addio dal top club: la Juventus lo aspetta e Ronaldo lo chiama

Il calciomercato non dorme mai, ed anche se manca ancora molto alla sessione estiva per i trasferimenti, si iniziano a porre le basi per per il futuro. In casa Juventus sarà importante migliorare la rosa e piazzare gli esuberi, ma bisognerà anche decidere quale sarà il futuro di Andrea Pirlo.

Fino ad ora il nuovo allenatore, al primo anno in panchina, ha dimostrato di saper essere molto duttile e di saper plasmare la squadra a seconda delle situazioni. I bianconeri infatti sono ancora in corsa i tutte le competizioni, anche se lo scudetto dopo la sconfitta di Napoli sembra essere sempre più lontano. Alle spalle di Pirlo però continua ad aleggiare il fantasma di un tecnico europeo più volte accostato alla Juventus negli ultimi anni, che sembrerebbe aver comunicato la volontà di lasciare il club in cui allena a fine stagione. A chiamarlo è anche Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Zidane dice addio al Real Madrid: Ronaldo pronto a riabbracciarlo

Sembrerebbe essere nuovamente conclusa l’avventura di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Da quando è tornato, a marzo 2019, il tecnico francese non è riuscito a rialzare totalmente i ‘Blancos’ ed in questa stagione le cose sembrano essere definitivamente peggiorate, con il primo posto in Liga occupato dall’Atletico Madrid sempre più lontano, oltre all’uscita dalla Copa del Rey per mano dell’Alcoyano.

Dunque, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, Zidane avrebbe comunicato a Florentino Perez la propria volontà di lasciare il Real Madrid. Ad attenderlo ci sarebbe così la Juventus, che da tempo sogna il ritorno in bianconero del francese, ma questa volta nei panni di allenatore. Ad attenderlo ci sarebbe anche Cristiano Ronaldo, con cui ha un ottimo rapporto ed ha vinto tutto proprio con la maglia del Real Madrid. La chiamata del portoghese potrebbe essere quella decisiva per realizzare finalmente il tanto atteso approdo di Zidane sulla panchina juventina.