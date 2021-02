In conferenza stampa, l’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjær ha confermato che Pogba rimarrà fermo per infortunio fino a marzo

Non sono belle notizie per il Manchester United quelle che l’allenatore norvegese, Ole Gunnar Solskjær, ha dovuto dare nella conferenza stampa prima della partita contro il Real Sociedad, valevole per i sedicesimi di finale di Europa League: Paul Pogba starà fermo ai box almeno fino a marzo e non sarà in campo per aiutare la squadra a Torino.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, addio deciso | Arriva la chiamata di Ronaldo

Manchester United, Pogba salta il Real Sociedad | Niente ritorno a Torino

Chi si aspettava il ritorno in Italia, e soprattutto a Torino, di Paul Pogba dovrà mettersi l’anima in pace. Per lui niente andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Real Sociedad allo Juventus Stadium, destinazione trovata per ovviare al problema del governo spagnolo che ha impedito al Manchester United di giungere a Donostia-San Sebastian a causa delle varianti di coronavirus che circolano nel paese anglosassone.

LEGGI ANCHE >>>> Clamoroso UEFA, competizione cancellata | UFFICIALE

“Paul ha iniziato il trattamento, durerà ancora qualche settimana“, ha dichiarato in conferenza stampa prima del match l’allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjær. “Non giocherà fino a febbraio, questo è certo. Bisognerà attendere qualche settimana prima di rivederlo in campo“, ha concluso il norvegese alla guida dello United dal 2018 sulla situazione del francese ex Juventus.

Per Pogba il problema alla coscia destra è iniziato durante la partita di Premier League contro l’Everton di Carlo Ancelotti del 6 febbraio, finita 3-3 con le reti di due vecchie conoscenze del calcio italiano: Bruno Fernandez e Edinson Cavani. Il Polpo ha dovuto abbandonare il campo al trentanovesimo del primo tempo.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, slitta il rinnovo | Ecco cosa manca

A proposito del ‘Matador’ uruguaiano ex Napoli e Paris Saint-Germain, anche lui non ci sarà per la partita contro i baschi, esattamente come Donny van de Beek. Da valutare invece l’attaccante francese Anthony Martial e il centrocampista scozzese Scott McTominay.