L’Inter guarda in Belgio, al Bruges, per un rinforzo in difesa, ma è battaglia per Kossounou con l’Arsenal

Dopo la splendida vittoria ieri nel derby contro il Milan, che è valso anche il consolidamento della prima posizione in classifica per i nerazzurri di mister Antonio Conte, l’Inter pensa al calciomercato e butta un occhio in Belgio. Dal Mirror assicurano che sarà battaglia con l’Arsenal per il difensore del Bruges Odilon Kossounou.

Calciomercato Inter, occhi su Kossounon | Piace anche all’Arsenal

Un difensore centrale giovane per completare il reparto difensivo. È questo l’obiettivo per il prossimo calciomercato dell’Inter, che ha bisogno di vendere e liberarsi di ingaggi pesanti, ma non vuole di certo abbandonare i primi posti in classifica, consolidati propri ieri grazie alla convincente vittoria arrivata nel derby della Madonnina contro il Milan di Stefano Pioli, dopo il sorpasso della scorsa settimana arrivato, invece, dopo la vittoria interna con la Lazio di Simone Inzaghi.

Il nuovo volto a cui stanno pensando Marotta and co è l’ivoriano, classe 2001, del Bruges, Odilon Kossounou: 28 partite con il club belga, un gol, un assist e solo tre ammonizioni. Un gioiello, secondo molti. Il cui costo non è neanche eccessivamente alto. Al momento, infatti, secondo quanto rivela il tabloid inglese Mirror, il prezzo fissato dal Bruges si aggira intorno ai 12 milioni di euro. Ma per portarlo a Milano servirà qualcosa di più convincente.

Su Kossounou, infatti, ci sarebbe, sempre secondo i media inglesi, anche l’Arsenal. A differenza dell’Inter, gli inglesi non stanno facendo bene in campionato e l’ultima spiaggia per l’allenatore Mikel Arteta è proprio l’Europa League. I Gunners starebbero pensando proprio a lui in vista della prossima stagione, nonostante anche loro non navighino in buonissime acque a causa della pandemia da Covid 19.

Insomma, il difensore centrale è un ottimo prospetto, soprattutto in ottica futura.