Il Chelsea è a caccia di un portiere e sogna Oblak: pronto un sacrificio eccellente per convincere l’Atletico Madrid alla cessione, con il Milan che resterebbe beffato

Il calciomercato estivo potrebbe regalare colpi interessanti e girandole importanti tra le big del vecchio continente. La prossima sessione sarà ancora segnata dalle difficoltà economiche legate al Coronavirus, ma le società meditano su strategie alternative per raggiungere i propri obiettivi. Tra i club pronti a muoversi c’è il Chelsea, a caccia di un portiere per il nuovo anno: nel mirino c’è Oblak e la trattativa potrebbe coinvolgere anche il Milan.

Calciomercato Chelsea, interesse per Oblak

Il Chelsea sogna infatti il colpo Oblak per la porta difesa attualmente da Kepa. I ‘Blues’ hanno avuto modo di conoscere da vicino il portiere nello scontro diretto con l’Atletico Madrid agli ottavi di Champions League: il paziale – dopo la gara d’andata – vede gli inglesi avanti 1-0. L’interesse per lo sloveno ha però radici più profonde e si è intensificato con l’arrivo di Tuchel in panchina che voleva l’estremo difensore già ai tempi del Psg.

Oblak è tra i migliori al mondo e non sarà facile convincere l’Atletico Madrid alla cessione. Classe 1993, ha un contratto in scadenza nel 2023 e in stagione ha garantito già 14 clean sheet ai suoi in 31 partite giocate tra Liga e Champions League. Un fenomeno per il quale il Chelsea è pronto a mettere sul piatto 50-55 milioni più il cartellino di Hakim Ziyech, che non si è ambientato del tutto in Premier League.

Calciomercato, Milan beffato

Il marocchino – prelevato nel luglio 2020 dall’Ajax per circa 40 milioni – ha messo a segno appena un gol e tre assist in campionato, ma è tra i giocatori più talentuosi della sua generazione. L’Atletico Madrid potrebbe interessarsi all’acquisto, considerate anche le difficoltà in zona gol degli spagnoli, alla ricerca di una spalla per Luis Suarez. L’affare potrebbe andare in porto, lasciando così con la bocca asciutta il Milan, da sempre suo stimatore.

La società rossonera non è al momento in grado di pareggiare l’offerta e dovrebbe lasciar scappare via il giocatore destinazione Spagna puntando i riflettori altrove. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, e trattare con l’Atletico non sarò semplice.