Juventus-Napoli, c’è la data del recupero | UFFICIALE

La Lega Serie A ha deciso il recupero della partita tra Juventus e Napoli, in programma il 4 ottobre all’Allian Stadium: sarà il 17 marzo alle 18:45

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A annuncia il recupero della partita tra Juventus e Napoli, valevole per la terza giornata di andata del massimo campionato. “Si comunica che la gara di Serie A Tim tra Juventus – Napoli, valevole per la 3° giornata di andata e non disputata in data 4 ottobre 2020, sarà recuperata mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle 18:45“, si legge nel comunicato.

Dopo cinque mesi, la Lega Serie A ha finalmente trovato una data per il recupero della partita tra Juventus e Napoli. La gara, che doveva essere giocata all’Allianz Stadium il 4 ottobre, non era stata disputata a causa di alcuni problemi con il Covid della squadra di Aurelio de Laurentiis.

Bloccati dalla Asl campana, i partenopei non erano potuti volare alla volta di Torino per disputare la terza giornata del girone di andata della Serie A, nonostante non ci fosse stato alcun rinvio formale da parte della Lega di Serie A, presieduta dal presidente Paolo Dal Pino. La Juventus, in quella circostanza, era scesa regolarmente in campo e aveva atteso invano i giocatori del Napoli.

In un primo momento, il massimo organo del massimo campionato aveva dato la vittoria a tavolino per 3-0 alla squadra di Andrea Pirlo e un punto di penalizzazione in classifica a quella di Gattuso. Dopo due ricorsi, però, il Napoli è riuscita a spuntarla e oggi è finalmente arrivata la data del recupero della partita: sarà mercoledì 17 marzo 2021, alle 18:45.

Questa situazione crea un precedente, soprattutto in vista di ciò che è successo ieri all’Olimpico di Roma, in cui la Lazio è normalmente scesa in campo, ma il Torino non si è presentato nella Capitale per disputare la gara della venticinquesima giornata, perché bloccato dalle decisioni della Asl: infatti i granata erano in quarantena preventiva per i casi di coronavirus fino a mezzanotte. Nonostante questo, però, non c’è stata una decisione di rinvio della partita da parte della Lega, ma probabilmente verrà riservato lo stesso trattamento.