Calciomercato, Guardiola a caccia di rinforzi | Trema anche l’Inter!

Pep Guardiola a caccia di ulteriori rinforzi per il suo Manchester City. Anche un big dell’Inter può finire nel mirino: ecco l’ipotesi di scambio. Tutte le cifre e i dettagli

Non accenna ad arrestarsi la corsa del Manchester City di Pep Guardiola. La squadra inglese ha raggiunto quota 21 vittorie consecutive e non perde addirittura dal 21 novembre 2020. L’ultimo pareggio risale invece al 15 dicembre dello scorso anno. Nel 2021 sono invece arrivate solo vittorie, con l’allungo decisivo in Premier League e l’ipoteca sui quarti di finale di Champions nell’andata contro il Borussia Monchengladbach. Nonostante la striscia da record e la corazzata già a disposizione di Pep Guardiola, iniziano comunque a circolare i primi rumors e le prime indiscrezioni di calciomercato riguardanti anche i ‘Citizens’. Stando al ‘Mirror’, in particolare, l’allenatore spagnolo sarebbe alla ricerca di tre nuovi tasselli per la prossima stagione: un terzino sinistro, un attaccante ed un centrocampista completo e dinamico. Il tecnico potrebbe così mettere gli occhi anche su un profilo in casa Inter. Ecco di chi si tratta e l’ipotesi di scambio: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Guardiola cerca rinforzi | Ipotesi di scambio per Barella! Cifre e dettagli

Il profilo del centrocampista “box-to-box” cercato da Guardiola potrebbe essere rappresentato da Nicolò Barella. Le prestazioni del classe 1997 non stanno passando inosservate neanche all’estero e sul nerazzurro hanno già messo gli occhi i principali top club europei. Non è dunque da escludere un possibile assalto del Manchester City nel calciomercato estivo: l’ex Cagliari è in scadenza di contratto nel 2024 e ovviamente ritenuto incedibile dall’Inter, ma i ‘Citizens’ potrebbero anche spingersi a sacrificare Gabriel Jesus proponendo il cartellino dell’attaccante brasiliano. Le valutazioni dei due giocatori sono simili, intorno ai 60 milioni di euro.

Per il momento si tratta comunque di semplici rumors e indiscrezioni, ma nel calciomercato, si sa, niente è impossibile. Soprattutto con potenze del calibro del Manchester City. Staremo a vedere.