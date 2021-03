Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sul difensore franco-algerino con il contratto in scadenza a giugno. I bianconeri potrebbero battere Inter e Milan

Juventus a caccia di rinforzi in difesa per la prossima stagione. Chiellini è sul viale del ritiro, Bonucci del tramonto e Demiral non dà ancora certezze assolute… Ecco allora che i bianconeri sono chiamati a inserire forze fresche nel reparto. Visto che la situazione economica non è rosea, Paratici e soci potrebbero far ricorso anche a qualche ‘occasione’ di mercato. Tradotto: mettere le mani su almeno un giocatore con il contratto in scadenza, quindi ingaggiabile a costo zero.

Calciomercato Juventus, triennale per Mandi: Milan e Inter ko

Una di queste ‘occasioni’ si chiama Aissa Mandi, 29enne franco-algerino in forza nel Betis e, appunto, con il contratto in scadenza a fine giugno prossimo. Accostato a più riprese, pure nelle ultime ore, a Milan e Inter, indiscrezioni sostengono che possa venir offerto alla Juventus e che la stessa possa prenderlo in concreta considerazione in vista dell’annata ventura. Con un contratto triennale da 2-2,5 milioni, il club presieduto da Andrea Agnelli avrebbe la possibilità di sconfiggere la concorrenza delle milanesi nonché quella estera.