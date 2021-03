Le formazioni ufficiali scelte da Pirlo e Inzaghi per Juventus Lazio, la ventiseiesima giornata di Serie A, Ronaldo e McKennie out

Al via il posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A tra Juventus e Lazio con le formazioni scelte da mister Andrea Pirlo e mister Simone Inzaghi. All’andata era finita in pareggio, con il gol quasi sullo scadere del laziale Felipo Caicedo.

Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali | Morata al posto di Ronaldo

Non è una sorpresa, ma una conferma: l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo ha scelto di rinunciare al suo bomber Cristiano Ronaldo, e in attacco ha scelto la coppia composta da Morata e Kulusevski. A centrocampo out McKennie, ma si rivede Bernardeschi, con Ramsey, Rabiot e Chiesa. In difesa, con le tante defezioni, ci sono Alex Sandro, Demiral, Danilo e il ritorno di Cuadrado. In porta Szczesny.

Per la Lazio, invece, in porta il solito Reina. In difesa, Inzaghi ha scelto il trio composto da Marusic, Hoedt e Acerbi, mentre a centrocampo ci sono Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Fares, al posto dell’indisponibile Lazzari. In attacco, i biancocelesti si affideranno a Correa e Immobile.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Ramsey, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All. Pirlo

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi