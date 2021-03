Il Liverpool sta vivendo un’annata estremamente deludente rispetto a quella dello scorso anno. Da migliorare anche il centrocampo dove Keita ha deluso: nel mirino un milanista

Continua l’annata terribile del Liverpool di Jurgen Klopp che crolla per la sesta volta di fila in casa perdendo contro il Fulham, terz’ultimo in classifica. Un solo gol tra le mura amiche di ‘Anfield’ per i ‘Reds’ nel 2021, con un crollo verticale che ha portato Salah e soci sempre più lontano dalla zona Champions in Premier League. La squadra che tanto bene aveva fatto nelle ultime due/tre stagioni sembra ormai un fantasma tra infortuni e una generale involuzione dei ragazzi di Klopp. In difesa i problemi fisici hanno falcidiato l’intero reparto, mentre in mediana non mancano i ‘colpevoli’. Nel mirino della critica anche Naby Keita, pesantissimo investimento del Liverpool nel 2018 ed ora poco più di un calciatore marginale. L’ex Lipsia sta vivendo una fase di regressione a causa anche dei tanti infortuni che ne hanno condizionato impiedo e rendimento. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, Liverpool in difficoltà: idea Kessie

Keita ha giocato poco (solo 13 presenze) e male in questa stagione, vedendo in breve tempo crollare il proprio valore di mercato. Il classe 1995 senza una sterzata decisiva potrebbe essere messo sul mercato, con il Liverpool poi a caccia di un sostituto. In questo senso Klopp potrebbe mettere gli occhi in Serie A ed in particolare in casa Milan. Dalle parti di Milanello è infatti aperta anche la questione legata a Franck Kessie, che sta vivendo un’annata straordinaria anche dal punto di vista realizzativo.

Il mediano ivoriano ha il contratto in scadenza nell’estate 2022 e il rinnovo tarda ad arrivare, con i rossoneri impegnati anche su altri fronti. Sarà fondamentale raggiungere un’intesa con l’entourage prima della chiusura della stagione per scongiurare eventuali assalti dall’estero che potrebbero far vacillare il calciatore. Al momento però la volontà è quella di proseguire insieme il rapporto ma ad oggi il prolungamento ancora non è all’orizzonte.