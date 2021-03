Calciomercato Milan, il Real Madrid piomba su Kessié | Maxi scambio

Il Milan potrebbe presto subire l’assalto sul calciomercato a uno dei calciatori che ha reso maggiormente in questa stagione. Attenzione alle prospettive e al futuro del centrocampista

Il Milan continua la sua rincorsa al primo posto in classifica e allo scudetto. I rossoneri lottano strenuamente per recuperare sull’Inter che è ora a +6: i nerazzurri stanno tentando la fuga dopo aver evidenziato grande qualità nelle prestazioni nell’ultimo periodo. I rossoneri, però, non mollano, sfruttando anche le prestazioni di un ottimo Franck Kessié in mezzo al campo. L’ex Atalanta sta mostrando di poter incidere molto nei rossoneri in questa stagione: domina a centrocampo con la sua fisicità e sta riuscendo a essere decisivo anche in zona gol.

La sua freddezza dal dischetto, infatti, è ormai nota e l’ha portato a realizzare già 9 reti e 3 assist in Serie A quest’anno. Un bottino decisamente interessante che non è passato inosservato alle maggiori big presenti sul calciomercato internazionale. In tal senso, bisognerà porre grande attenzione al futuro di Kessié in vista della prossima stagione e alla pista che potrebbe portarlo al Real Madrid. Ecco tutte le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Milan, assalto a Kessié dal Real Madrid: due per uno

Il Real Madrid ha, dunque, messo nel mirino il centrocampista rossonero e sembra pronto a uno sforzo importante pur di arrivare al mediano ex Atalanta. Il calciatore è valutato sui 50 milioni di euro, ma i Blancos potrebbero tentare di abbassare la valutazione del ragazzo tramite l’inserimento di alcuni calciatori nella trattativa. In primis, attenzione al profilo di Dani Ceballos, centrocampista che non ha visto ancora decollare la sua carriera, neanche con la maglia dell’Arsenal. Occhio anche al talento Reinier Jesus che attualmente milita nel Borussia Dortmund, in prestito dal Real Madrid. Il calciatore potrebbe arrivare a Milano in prestito biennale. Bisogna ricordare inoltre che Kessié ha il contratto in scadenza a giugno del 2022: si parla di rinnovo, ma ancora non è arrivata l’accelerazione decisiva per la permanenza del calciatore a Milano.