La Juventus segue il profilo di Verratti in sede di calciomercato: potrebbe proporre ai francesi un super affare per l’italiano

Si prospetta un’estate molto calda quella che vivrà la Juventus. Il club bianconero ha raccolto diversi fallimenti in questa stagione, su tutti quello in Champions League con l’eliminazione contro il Porto di nuovo agli ottavi di finale. Anche in campionato la situazione non è delle migliori. È arrivata la quarta sconfitta in Serie A a sorpresa contro il Benevento, dopo aver già perso con Fiorentina, Inter e Napoli. Il primo posto in classifica è rimasto lontano 10 punti e ora anche i nerazzurri hanno una partita da recuperare. Tutto ciò preoccupa non poco la società targata Agnelli, che potrebbe intervenire mettendo in atto cambiamenti importanti nella rosa in vista della prossima annata. In particolare, la dirigenza starebbe monitorando un importante profilo per il centrocampo e potrebbe proporre uno scambio per arrivare al giocatore.

Calciomercato Juventus, suggestione scambio Verratti-Bentancur: controproposta di Leonardo

Rischia di non portare a casa alcun trofeo la Juventus in questa stagione, dopo anni di dominio in Italia. I piemontesi sono sempre più lontani dalla capolista Inter per quanto riguarda lo scudetto. In Coppa Italia hanno raggiunto la finale, ma incontreranno l’Atalanta, avversario tra i più complicati. Vari profili all’interno del club, come Pirlo e Cristiano Ronaldo, hanno subito critiche rilevanti nell’ultimo periodo e il loro futuro è tutt’altro che certo. Uno dei giocatori ad aver maggiormente deluso è certamente Rodrigo Bentancur, resosi protagonista, peraltro, di un goffo errore durante l’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Porto, regalando il vantaggio agli avversari.

L’uruguagio potrebbe, quindi, dire addio e diventare una pedina di scambio per arrivare ad un altro importante centrocampista in Francia. Si tratta di Marco Verratti, calciatore in forza al PSG che la ‘Vecchia Signora’ monitora da tempo. È possibile che Agnelli e Paratici provino a proporre il cartellino del 23enne più una parte cash da 20 milioni di euro per l’ex Pescara, valutato sui 70-80 milioni di euro (vista la crisi che ha colpito il calcio a causa del Covid-19) e con un contratto in scadenza nel 2024.

Il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, dal canto suo sarebbe disposto ad inserire Paredes ed in questo modo l’affare sarebbe alla pari economicamente parlando, intorno ai 50 milioni. Per l’argentino, però, si è parlato anche di un’ipotesi di scambio con Arthur. Vedremo se la Juve accetterà la controproposta dei francesi oppure insisterà per Verratti.