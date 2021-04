È in corso il match di Serie A tra Parma e Milan: rosso diretto per Ibrahimovic nel secondo tempo, ecco il motivo

È in corso il secondo tempo di Parma-Milan. I rossoneri stanno vincendo a fatica 1-2, ma è arrivata la batosta per la squadra ed, in particolare, Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, è stato espulso con rosso diretto dall’arbitro Maresca al 60′ minuto di gioco. Pare che il campione avesse protestato per diversi minuti, a causa di una mancata sanzione del direttore di gara riguardo l’intervento di Kucka ai suoi danni.

Da qui la decisione, con l’attaccante che ha peggiorato la situazione rivolgendo delle parole al quarto uomo mentre usciva dal campo. Salterà sicuramente, quindi, la prossima partita contro il Genoa e vedremo quale sarà il provvedimento del giudice sportivo.