Juventus, non solo la ‘grana’ Superlega | Quasi 100 milioni per i riscatti!

Non solo i mancati introiti della Superlega. La Juventus potrebbe arrivare a spendere fino a quasi 100 milioni di euro nelle prossime sessioni di calciomercato per i riscatti di Morata e Chiesa, oltre a quello già esercitato di Weston McKennie. Ecco tutte le cifre

La rinuncia alla Superlega "costerà" alla Juventus oltre 150 milioni di euro garantiti all'anno. Mancati introiti che influenzeranno inevitabilmente le strategie di tutte le società, già alle prese con una pesante crisi economica, anche in sede di calciomercato. Il club bianconero, in particolare, è già chiamato a riscattare diversi giocatori acquistati nell'ultima sessione estiva. Da Morata a Chiesa, ecco le cifre che la Juventus dovrà investire nel prossimo biennio per tutti i riscatti.

Calciomercato Juventus, quasi 100 milioni già “impegnati” | I dettagli

Entro la stagione sportiva 2021-2022, il club bianconero potrebbe arrivare a sborsare fino a 120 milioni di euro per i riscatti di Morata, Chiesa e McKennie. Quello del centrocampista americano è stato già ufficializzato dalla società e costa alle casse bianconere 18,5 milioni, più bonus che potrebbero arrivare fino a 7 milioni. Per l'attaccante spagnolo serviranno invece 45 milioni da versare nelle casse dell'Atletico Madrid, o in alternativa altri 10 per il prolungamento del prestito e 35 nella prossima stagione in caso di riscatto. Infine, quello dell'ex Fiorentina è fissato a 40 milioni, aumentabile però fino ad altri 10 milioni di bonus.

Una cifra complessiva che sfiora i 100 milioni di euro e che mette ulteriormente a rischio il futuro di Morata. Chiesa, infatti, non è affatto in discussione, mentre la dirigenza bianconera sta ragionando proprio sul riscatto dello spagnolo. Molto dipenderà anche dalle operazioni che saranno effettuate in uscita. In ogni caso, si profila una sessione estiva di calciomercato decisiva per il futuro della Juventus.