Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio della semifinale di andata di Europa League contro la Roma: l’allenatore dei ‘Red Devils’ punge la squadra capitolina

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio di Manchester United-Roma. La squadra di Fonseca è reduce da un momento decisamente negativo in campionato, con un solo punto portato a casa nelle ultime tre gare di Serie A. La Roma, anche visto l’attuale piazzamento in campionato, si gioca tanto del suo futuro europeo. In tal senso, discorso che vale anche per lo United con Solskjaer che non ha risparmiato una battuta su un famoso precedente con la squadra capitolina.

LEGGI ANCHE >>>Manchester United-Roma, da Pogba a Dzeko | Le formazioni UFFICIALI

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, nome caldo in difesa | Pista in Serie A

Manchester United, parla Solskjaer: “Siamo in forma”

Poco prima del match contro la Roma, valido per la semifinale di andata di Europa League, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico dei ‘Red Devils’ ha detto la sua sul momento della squadra inglese: “Siamo in forma e in fiducia, vogliamo ripetere quanto fatto in Premier League. Conosciamo bene la Roma, è un piacere accogliere gli ex”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Solskjaer ha poi ricordato l’ormai storico 7-1 di quattordici anni fa dove, in Champions, gli inglesi demolirono la squadra giallorossa: “Fu una notte fantastica”, ha dichiarato l’allenatore che ha aggiunto, “Lo stadio era gremito. Carrick che è con me in panchina segnò due gol, fu una notte speciale. Old Trafford è così, può regalare notti straordinarie”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, incontro a sorpresa per la mediana | ‘Beffate’ Roma e Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, si allontana il centrocampista | ‘Sgarbo’ dalla Roma

Pochi minuti e a parlare sarà il campo, con la squadra giallorossa pronta a giocarsi il match più importante della stagione: il sogno che porta alla finale di Europa League resta vivo, sullo sfondo.