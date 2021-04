La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per puntellare la rosa bianconera: plusvalenza con scambio da urlo

Saranno settimane intense in casa Juventus. Il club bianconero cercherà di centrare la qualificazione alla prossima Champions League: in caso di Europa League sarà un fallimento totale con Andrea Pirlo che sarà sollevato immediatamente dall’incarico. Nel frattempo la dirigenza torinese sarebbe già al lavoro per risolvere la situazione di diversi top player, pronti anche al rinnovo contrattuale o all’addio in estate.

Calciomercato Juventus, plusvalenza con l’Inter: idea di scambio

La Juventus così starebbe monitorando il futuro di Paulo Dybala con le trattative che continuano ad essere decisive in vista della prossima stagione. Così con l’Inter potrebbe nascere l’asse di scambio davvero entusiasmante con l’attaccante argentino, Lautaro Martinez, messo nel mirino ormai da tempo. La sua valutazione si aggira intorno agli ottanta milioni di euro e il club bianconero potrebbe provare lo scambio associata ad una plusvalenza.

Nella trattativa con l’Inter potrebbe essere inserito Paulo Dybala (60) e Perin (20) proprio per arrivare alla valutazione totale del Toro, che si è messo in mostra sotto la gestione Antonio Conte nel tandem perfetto con Lukaku ideato dal condottiero Antonio Conte. Il futuro de “La Joya” resta sempre in bilico tra un possibile rinnovo contrattuale e l’addio immediato in vista della prossima stagione. L’idea suggestiva sarebbe nata dal presidente Agnelli con l’ipotesi a Zhang, ma subito è arrivato il no del numero uno del club nerazzurro.

L’Inter al momento è molto concentrata per lo Scudetto: mancano soltanto pochissimi punti per l’ufficialità con un successo entusiasmante per la compagine nerazzurra. In due anni Conte ha saputo rivoluzionare l’intero ambiente grazie anche al lavoro certosino dell’amministratore delegato Beppe Marotta.