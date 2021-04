Bomba dalla Spagna, l’allenatore del triplete dell’Inter pronto a tornare in Italia: ecco il valzer di panchine che coinvolge anche Mourinho

Dopo undici anni di assenza, da quella cavalcata clamorosa finita con Champions League, scudetto e Coppa Italia con l’Inter, José Mourinho potrebbe tornare in Serie A. Lasciato a piede libero dal Tottenham, lo Special One è molto corteggiato nel calciomercato, d’altronde le sue gesta parlano per lui, ma il ritorno romantico nel campionato italiano, in cui è stato assoluto protagonista, potrebbe convincere il portoghese a ‘mollare’ le altre pretendenti e sedere, di nuovo, su una nostra panchina.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, via un big per il bilancio | C’è già l’offerta

Calciomercato, Mourinho torna in Serie A | Destinazione shock

Partiamo dall’inizio. Il futuro di Gennaro Gattuso, nonostante il terzo posto in campionato in comproprietà con Juventus e Milan, e il sogno sempre più concreto, quindi, dei partenopei di tornare in Champions League la prossima stagione, sembra essere sempre più lontano dal Napoli. Il tecnico calabrese, infatti, non rientra proprio tra le grazie del presidente Aurelio De Laurentiis, motivo per cui potrebbe preparare le valigie e trasferirsi altrove già dopo giugno. Il rovescio della medaglia è, ovviamente, il posto vacante sulla panchina degli azzurri.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, scambio con plusvalenza | Intreccio con l’Inter

Già da giorni circolano voci sugli allenatori che potrebbero sostituire il campione del mondo del 2006. Ma una bomba è arrivata dalla Spagna, in particolare da ‘fichajes.net’: il patron del Napoli, come primo nome della lista, ha proprio quello di José Mourinho. Ma c’è un ostacolo che è, neanche a dirlo, l’ingaggio del portoghese. Ancora sotto contratto con il Tottenham, nonostante l’esonero, lo Special One percepirà fino al 2023 circa 17 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che dal capoluogo campano, forse, non possono permettersi.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, Lukaku torna in Premier | Scambio e cash per i nerazzurri

Come dicevamo, però, l’ex di Inter, Real Madrid e Manchester United non è l’unico candidato alla successione di Gattuso. Anche Massimiliano Allegri, senza squadra dal 2019, piace al numero uno del Napoli, come anche Maurizio Sarri, che alla guida dei partenopei ha fatto un salto di qualità non da poco, salvo poi lasciare per il Chelsea e la Juventus. I due toscani, però, avrebbero già che fare per la prossima stagione: per quanto riguarda il primo, le ultime voci parlano di un ritorno clamoroso a Torino, successivo solo alla defenestrazione di Andrea Pirlo. Il futuro di Sarri, invece, sembra sempre più legato alla Roma, che non avrebbe alcuna intenzione di continuare a dare fiducia a Paulo Fonseca.