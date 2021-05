Il Milan pensa sempre a Vlahovic come prima scelta ma Commisso blocca il gioiello serbo

Continua la ricerca del Milan all’attaccante. Nonostante l’ottimo rendimento di Ibrahimovic i suoi problemi fisici non garantiscono sicurezza per tutta la stagione e il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini è alla ricerca di un centravanti giovane che possa garantire un buon numero di gol.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, asse col Real Madrid | Si avvicina l’attaccante

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, non solo Ibra | Nuovo bomber per la Champions

Le prestazioni di Rafael Leao non convincono la società, infatti il primo candidato per la prossima stagione è Dusan Vlahovic. Attualmente il serbo classe 2000 sembra più un sogno proibito non solo del Milan ma di tutte le big di Serie A. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, si è espresso in conferenza stampa sul futuro del suo gioiello:

Calciomercato Milan, Commisso frena per Vlahovic

“In tanti volevano che si facesse le ossa altrove, a me ha fatto sempre una grande impressione, vogliamo tenerlo e accontentarlo. Ci siamo incontrati negli ultimi mesi, ma non nelle ultime settimane.Troveremo una soluzione a stagione finita”. Il Milan cerca, quindi, soluzioni alternative e una di queste è Mariano Diaz, ormai fuori dai piani del Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, rifiuto secco dal tecnico | Mai alla Juve

Tra le alternative anche Andrea Belotti che a fine stagione potrebbe pensare seriamente di lasciare il Torino. Inoltre rimane aperta la pista che porta al francese dell’Arsenal Alexandre Lacazette. Diverse ipotesi che verranno favorite dalla cessione di alcuni profili ritenuti non indispensabili dalla società. la priorità rimane Vlahovic ma la Fiorentina ha tutte le intenzioni di opporre resistenza.