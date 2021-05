Dopo il big match tra Juventus e Inter terminato 3-2 si scatenano le polemiche sui social: giornalista nel mirino per un tweet

Ieri pomeriggio Juventus e Inter si sono sfidati in un big match molto nervoso e molto importante soprattutto per i bianconeri. Infatti la vittoria di ieri fa rimanere in vita le speranze bianconere di qualificarsi alla prossima Champions League, mentre per i nerazzurri la sconfitta per 3-2 non influisce poiché ormai campioni d’Italia, però certamente brucia.

A scatenare le polemiche sui social sono soprattutto le decisioni prese dall’arbitro Calvarese, che assegna ben tre rigori nella partita, oltre a essere richiamato al Var anche per rivedere l’autogol di Chiellini per un eventuale fallo di Lukaku in attacco. Sui social però gli utenti si scatenano in particolare contro il giornalista della Rai, Enrico Varriale, che al termine della partita decide di condividere un tweet che fa infuriare i tifosi.

Leggi anche >>> Calciomercato, nasce la Juventus di Zidane | Sei addii e nuovo bomber!

Leggi anche >>> Juve-Inter, duro attacco da ESPN: “Rigore dato per farla entrare in Champions”

Juventus-Inter, Varriale scatena le polemiche dei tifosi: colpa di un tweet

Con carattere e grinta @juventusfc batte @inter in inferiorità numerica e continua la corsa #Champions. Quello che però combina #Calvarese, salvato più volte dal Var Irrati, sul rigore decisivo, su cui il fallo lo commette @Cuadrado, getta un’ombra inquietante sulla serie A. — enrico varriale (@realvarriale) May 15, 2021

Le decisioni arbitrali dell’arbitro Calvarese durante Juventus-Inter hanno provocato diverse polemiche. A far scatenare il popolo dei social però è il tweet condiviso dal giornalista Enrico Varriale. Infatti sul suo profilo Twitter riassume la partita per poi scrivere che Calvarese “getta un’ombra inquietante sulla Serie A”. Questo fa scatenare la rabbia dei tifosi bianconeri che si sentono puntare il dito contro. La rabbia sui social è tale da far partire anche l’hashtag #Varrialeout.