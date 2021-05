Calciomercato Juventus, da Donnarumma a Depay | Champions decisiva!

Da Donnarumma e Aouar a Depay: come cambierebbe il mercato della Juventus senza la qualificazione in Champions League

La Juventus continua a sperare nella Champions League. Il successo nel derby d’Italia con l’Inter e il pareggio del Milan danno un’ulteriore chance ai bianconeri. Domenica, infatti, Cristiano Ronaldo e compagni dovranno battere il Bologna e sperare in un passo falso dei rossoneri, impegnati sul campo dell’Atalanta, o del Napoli, che ospiterà il Verona. Ancora due posti per tre in un finale in volata che cambierà inevitabilmente anche le strategie dei club in sede di calciomercato: tra la qualificazione e il mancato accesso alla massima competizione europea ballano infatti circa 40 milioni di euro. Da Donnarumma e Aouar a Depay: ecco come cambierebbe il mercato della Juventus con o senza Champions League. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, Champions decisiva: come cambierebbe il calciomercato!

Il primo grande nodo è legato al futuro di Donnarumma. Il portiere in scadenza con il Milan, corteggiato dai bianconeri, vuole giocare la Champions League e la sua decisione dipenderà inevitabilmente dalla classifica finale delle due squadre. Stesso discorso per Calhanoglu, anche lui in scadenza a giugno. Ma non solo. Il mancato accesso in Champions complicherebbe anche il colpo Aouar: il talentuoso centrocampista del Lione fa gola ad altre big europee, Real Madrid su tutte, e potrebbe mettere i bianconeri in secondo piano in caso di Europa League. Anche Depay è seguito dalla Juve e con ogni probabilità sfumerebbe senza Champions. L’attaccante olandese si libererà a parametro zero dal Lione e piace soprattutto al Barcellona di Koeman.

L’unico obiettivo che potrebbe arrivare a Torino a prescindere dalla Champions League è invece Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo convince tutti, dalla dirigenza allo staff tecnico, e sarebbe alla portata dei bianconeri anche in caso di Europa League.