Josè Mourinho, nuovo allenatore della Roma, potrebbe portare nella capitale Mislav Orsic, attaccante della Dinamo Zagabria che ha eliminato il suo Tottenham in Europa

Fra poche settimane inizierà a prendere forma la nuova Roma di Josè Mourinho, tecnico portoghese che torna in Italia 11 anni dopo il trionfo con l’Inter. Lo Special One è reduce dall’esperienza con il Tottenham nella quale non ha ottenuto grandi risultati, in particolare ha collezionato una clamorosa eliminazione contro la Dinamo Zagabria in questa Europa League per mano di un super Orsic, autore di una tripletta. Proprio il giocatore croato potrebbe finire sul taccuino di Mourinho per le operazioni di calciomercato in entrata della sua Roma. Il classe 1992 infatti è da tempo pronto al salto in uno dei massimi campionati europei.

Orsic ha finora disputato un’altra grandissima stagione con la maglia della Dinamo Zagabria con 16 reti messe a segno nel campionato croato in 32 presenze, alle quali vanno aggiunti i 7 assist forniti ai suoi compagni di squadra. Numeri clamorosi per un giocatore che ha una valutazione di circa 10 milioni di euro e che, soprattutto, non agisce principalmente da centravanti, ma da ala sinistra.

Calciomercato Roma, idea Orsic per Mourinho | Le ultime

Mislav Orsic potrebbe essere il jolly giusto per l’attacco della nuova Roma di Josè Mourinho soprattutto con la possibile partenza di Mkhitaryan, notoriamente non legatissimo al tecnico portoghese con il quale ha lavorato ai tempi del Manchester United. Il classe 1992 può infatti spaziare sul fronte offensivo partendo dall’ala sinistra, ma agendo anche da attaccante centrale e, all’occorrenza, in spinta sulla fascia sinistra.

Orsic ha un contratto in scadenza nel 2025 con la Dinamo Zagabria e, dopo esser tornato a seguito dell’esperienza in Corea e Cina, potrebbe essere finalmente pronto ad una maglia in una delle maggiori leghe europee, con i numeri ad avvalorare questa tesi, basti pensare alle 6 reti messe a segno in 12 gettoni di Europa League.