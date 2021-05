La Juventus è sulle tracce del trequartista del Milan che non ha ancora rinnovato con il club rossonero

Il Milan non ha ancora trovato l’accordo con il trequartista turco Hakan Calhanoglu. Il giocatore è stato uno dei protagonisti della prima parte di stagione rossonera, anche se nella seconda parte di campionato è un pò calato. Ad oggi la società offre al calciatore un contratto da 4 milioni di euro a stagione fino al 2024 ma l’accordo.

Calciomercato Juventus, occhi su Calhanoglu

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport sarebbe arrivata un’offerta importante per Calhanoglu dall’Al-Duhali: si tratterebbe di un ingaggio da circa 8 milioni all’anno per 3 anni più un bonus di altri 8 alla firma sul contratto. La proposta è clamorosa e sta facendo vacillare l’agente del giocatore. Calhanoglu è in scadenza e il Milan ha l’intenzione di rinnovare il suo contratto ma non potrebbe mai arrivare alle cifre proposte dal Qatar.

Anche la Juventus sembra molto convinta di puntare su Calhanoglu e sta monitorando la situazione del trequartista turco, così come anche l’Arsenal che è la prima pretendente in Premier League. Il Milan offre un contratto da 4 milioni a stagione fino al 2024, al momento l’accordo sembra ancora lontano.