Dopo aver salutato Donnarumma, il Milan potrebbe dire addio anche ad un’altra pedina della rosa: assalto dalla Spagna per l’esterno, i dettagli

Ore frenetiche in casa Milan. I rossoneri hanno terminato la stagione come meglio non potevano, ottenendo il ritorno in Champions League dopo ben 7 anni di assenza. Ora, però, incombe l’estate ed è tempo di concentrare i propri pensieri e le proprie forze sul calciomercato. Il ‘Diavolo’ ha già definito qualche situazione spinosa: si è da tempo assicurato il rinnovo di Ibrahimovic e ha annunciato ufficialmente l’addio della giovane stella Gianluigi Donnarumma. A rivelare la decisione presa è stato il direttore sportivo Paolo Maldini, tramite il canale Twitch del club. I lombardi, dal canto loro, sono già intervenuti per il sostituto con l’acquisto di Mike Maignan, uno dei protagonisti dello straordinario successo del Lille in Ligue 1. Ma l’estremo difensore italiano non è l’unico calciatore che potrebbe abbandonare la nave: vediamo i dettagli.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: assalto all’esterno

Il Milan ha bisogno di farsi trovare pronto in vista del nuovo impegno europeo. Non sarà semplice affrontare la doppia competizione e il calciomercato è fondamentale per sistemare al meglio la rosa. Non solo acquisti, però, la società dovrà concentrarsi anche sul fronte uscite per liberarsi degli elementi in esubero e racimolare un buon gruzzoletto da reinvestire. Uno dei nomi indiziati a lasciare Milano è senza dubbio Samu Castillejo.

L’esterno spagnolo non è più centrale nel progetto tecnico di mister Pioli ed è sicuramente una pedina sacrificabile con la giusta offerta. Stando a quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’, il classe ’95 sarebbe finito nel mirino dell’Espanyol per la prossima stagione. La squadra catalana vuole fare le cose in grande dopo aver raggiunto la promozione nella prima divisione della Liga. L’interesse per il 26enne è più che concreto a quanto pare e a breve potrebbe formulare una proposta vera e propria.

Castillejo potrebbe così tornare nel suo paese natale dopo aver accumulato già rilevanti esperienze con le maglie di Villareal e Malaga. Il suo contratto scadrà a giugno 2023 e la valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro. L’Espanyol pesca dal Milan e tenta l’assalto a Castillejo.