Il Psg ha scelto il sostituto di Mbappé dalla Juventus che proprio dai parigini potrebbe chiudere il colpo Icardi

Il mercato dei big è in continuo cambiamento. Uno dei grandi attaccanti al centro del mercato è Kylian Mbappé che sembra destinato a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Per Florentino Perez è il primo obiettivo in assoluto del calciomercato estivo che potrebbe rappresentare il super colpo per riportare in alto i blancos.

Le recenti dichiarazioni del patron del Psg, però, frenano l’entusiasmo del Real Madrid. Al Khelaifi ha assicurato che Mbappé non lascerà il club anche se è probabile che possa essere una strategia per depistare i media e allentare il pressing degli spagnoli. Secondo le fonti del sito spagnolo ‘todofichajes.com’ è praticamente certo che il campione del mondo in carica lasci Parigi per approdare a Madrid. L’operazione dovrebbe concretizzarsi al termine dell’Europeo che sta per iniziare.

Calciomercato Juventus, il Psg ha scelto Ronaldo come vice Mbappé

Il trasferimento di Mbappé coinvolgerebbe anche la Juventus, in quanto il Psg avrebbe già pronto l’asso nella manica per sostituire il fenomeno francese. Tutti gli indizi portano a Cristiano Ronaldo, mai così distante dai bianconeri come in questo momento, da quando è arrivato. Secondo le fonti spagnole il Psg sarebbe pronto a presentare il portoghese subito dopo la cessione di Mbappé anche se sono molte le squadre in pressing su CR7.

Nell’affare Ronaldo il Psg inserirebbe il cartellino di Mauro Icardi che diventerebbe il nuovo centravanti bianconero. La Juventus potrebbe sdoganarsi da un ingaggio molto pesante e ingaggiare un attaccante che conosce la Serie A e che possa essere funzionale alla nuova Juventus di Massimiliano Allegri.