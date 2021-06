Il PSG, attraverso un comunicato ufficiale, rende noto l’acquisto di Georgino Wijnaldum: colpo a costo zero dal Liverpool

Il PSG ha ufficializzato il primo acquisto per la prossima stagione, un arrivo a parametro zero e probabilmente non l’ultimo. La società transalpina ha annunciato la firma di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese era in scadenza di contratto con il Liverpool e il PSG ha avuto la meglio sul Barcellona, offrendogli un contratto fino al 2024 a circa 10 milioni a stagione.

Calciomercato PSG, ufficiale Wijnaldum

A dare la notizia è stato lo stesso club francese, attraverso una nota ufficiale che ricorda anche i numeri della carriera del calciatore: “si è formato allo Sparta Rotterdam, prima di poi giocare per il Feyenoord Rotterdam ed il PSV Eindhoven (154 partite, 56 gol) con cui ha vinto il titolo di Campione nel 2014-2015. Dopo un breve periodo con i Newcastle Magpies, “Gini” si è unito ai Liverpool Reds nell’estate del 2016 con cui ha vinto in particolare la Champions League nel 2019 e poi la Premier League nel 2019- 2020. Con i Reds ha giocato 237 partite e segnato 22 gol, vincendo anche una Supercoppa Europea (2020) e un Mondiale per Club (2020)“.

Felicità anche da parte di Wijnaldum, a lungo corteggiato dal Barcellona, ma alla fine approdato al PSG: “Inizia una nuova sfida, sono entusiasta di poter portare la mia voglia e la mia determinazione in questo ambizioso progetto. Il Paris Saint-Germain ha dimostrato il suo status negli ultimi anni e sono sicuro che insieme andremo in alto”. Queste le sue dichiarazioni al canale ufficiale del club.