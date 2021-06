Il Milan ha fatto la sua offerta per un mediano della Ligue 1, mettendo sul piatto 12 milioni di euro, pochi però per la società francese

Dopo otto anni, il Milan è finalmente tornato in Champions League (non è questa la notizia, ovvio) e, chiaramente, nella competizione in cui ha sempre brillato, tanto da avere vinto sette edizioni, non vuole fare brutta figura, tutt’altro. Con alcuni pezzi importanti che se ne vanno, uno a caso: Gianluigi Donnarumma, la dirigenza dei rossoneri deve pensare a qualche innesto di peso nella finestra di calciomercato che si sta aprendo. E così vorrebbe continuare a fare affari (e acquisti, soprattutto) in Ligue 1: dopo il portiere Maignan, arrivato dal Lille, vincitrice del titolo, Maldini e Massara hanno messo gli occhi addosso a un mediano, la cui offerta però non soddisfa la squadra di provenienza.

Secondo quanto riportato dall”Equipe’, infatti, il club milanese avrebbe messo sul piatto dodici milioni per l’acquisto, a titolo definitivo, del ventunenne francese del Olympique Marsiglia, Boubacar Kamara. Il giovane centrocampista è uno dei punti cardine della squadra allenata da Jorge Sampaoli e quindi non sarebbe proprio così semplice riuscire a portarlo via dalla Francia. Sempre secondo il quotidiano sportivo d’Oltralpe, infatti, i Focesi vorrebbero dai 20 ai 25 milioni di euro per lasciarlo partire.

Calciomercato Milan, il Marsiglia rispedisce al mittente l’offerta per Kamara | 12 milioni non bastano

Addi pesanti e arrivi importanti: questo è il mantra che accompagnerà il calciomercato del Milan targato Paolo Maldini e Frederic Massara. Con il rinnovo di Hakan Calhanoglu in stallo e altre situazioni pendenti, i rossoneri non si vogliono far trovare impreparati per la prossima edizione della Champions League e puntano ancora dritto in Ligue 1. In attesa, ovviamente, di un colpo per l’attacco, con Olivier Giroud in cima alla lista dei desideri della dirigenza dei milanesi.

Di francese in francese, anche il colpo per la mediana, abbiamo detto, potrebbe parlare cisalpino, ma si deve convincere l’Olympique Marsiglia per Kamara che, probabilmente, a Milano ci verrebbe di corsa, visto il prestigio e l’appetibilità della squadra e della sfida.