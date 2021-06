Il calciomercato juventino può vedere un’improvvisa accelerata: indizio e conferme sul possibile colpo top, Cristiano Ronaldo ai saluti

Il ritorno di Massimiliano Allegri in quel di Torino può mescolare le carte, per quanto riguarda le strategie di calciomercato della Juventus. Il neo allenatore della ‘Vecchia Signora’ è attento alle possibili occasioni da sfruttare, tanto per le entrate, quanto per le uscite. Proprio in ottica cessioni, sono previsti diversi i cambiamenti alla rosa bianconera che, dunque, potrebbe registrare l’addio di Cristiano Ronaldo e non solo. Secondo quanto riportato da ‘Betaland’, la partenza dell’asso lusitano durante l’attuale sessione di mercato è davvero bassa: 1,70. Una separazione tutt’altro che improbabile, con i bookies che sostengono d’altro canto un clamoroso scenario che vedrebbe lo scambio tra Juventus e Manchester United.

Calciomercato Juventus, conferme dai bookmakers: scambio shock

‘Espn’ riporta la possibilità di un maxi affare sull’asse Torino-Manchester, con Cristiano Ronaldo (valutato circa 30 milioni) nuovamente all’Old Trafford, insieme all’attuale compagno di squadra Aaron Ramsey.

Il gallese ha rotto gli indugi annunciando ufficiosamente la voglia di lasciare la Juventus: la valutazione dell’ex Arsenal si aggira intorno ai 20 milioni. Ecco dunque che i bianconeri potrebbero accogliere il grande, e tanto desiderato, ritorno di Paul Pogba per un affare complessivo da circa da 50 milioni di euro.

I bookmakers di Betaland sostengono come l’addio del francese al Manchester United sia quotato a 4,00: una possibilità viva per la Juventus che, spinta da Allegri, può concretizzare il clamoroso ritorno di Paul Pogba a Torino.