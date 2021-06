Svezia-Ucraina ultima sfida degli ottavi di finale di Euro 2020. Ecco cosa è accaduto con tanto di tabellino del match

L’ultima sfida degli ottavi di finale è quella tra Svezia e Ucraina, un match che è stato molto combattuto tra le due squadre in campo. Il gol di Zinchenko al 27′ ha illuso gli ucraini, che però si sono fatti agganciare al 43’da Forsberg. Il primo tempo si è concluso sull’1-1, come anche il secondo tempo, in cui non sono arrivate reti. Il match si è così deciso ai tempi supplementari. A vincere la sfida è stata l’Ucraina grazie al gol di Dovbyk durante il recupero dei supplementari.

Svezia-Ucraina, il tabellino

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig (82′ Krafth), Lindelöf, Danielson, Augustinsson (82′ Bengttsson); S. Larsson (96′ Claesson), Olsson (100′ Helander), Ekdal, Forsberg; Kulusevski (96′ Quaison), Isak (96′ Berg). A disp.: Johnsson, Nordfeldt, Svensson, Sema, Jansson, Cajuste. CT: Janne Andersson.

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Sydorchuk, Stepanenko (94′ Makarenko), Zinchenko; Yarmolenko (106′ Dovbyk), Yaremchuk (90′ Besedin (102′ Tsygankov)), Sharapenko (60′ Malinovskyi). A disp.: Pyatov, Trubin, Sobol, Marlos, Mykolenko, Bezus, Tymchyk. CT: Andrij Shevchenko.

RETI: 26′ Zinchenko, 43′ Forsberg, 122′ Dovbyk

ARBITRO: Orsato

AMMONITI: Kulusevksi, Yarmolenko, Forsberg

ESPULSI: Danielson