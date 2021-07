L’Inter si muove sul calciomercato alla ricerca dei profili giusti per migliorare la rosa. Il possibile addio da parte di un centrocampista potrebbe portare l’assalto a un sostituto di lusso

L’Inter vivrà una sessione particolarmente intensa sul calciomercato, tra addii eccellenti e possibili nuovi colpi che migliorerebbero in maniera sostanziale la rosa. Ora è tempo di sacrifici per i nerazzurri, che hanno ceduto Achraf Hakimi e potrebbero perdere altri interpreti eccellenti. Da monitorare con grande attenzione anche la situazione relativa Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato come uno degli interpreti principali, un titolarissimo nel cuore del centrocampista dell’Inter tricolore di Antonio Conte.

Il futuro resta in bilico e potrebbe portare grandi novità anche nelle prossime settimane. Non è ancora arrivato, infatti, il rinnovo di contratto per il croato e ciò lascia aperta la porta a un addio che, ad oggi, sembrerebbe inaspettato. L’entourage del calciatore continua a sparare alto per il rinnovo di contratto, pretendendo cifre sui 6 milioni di euro. Troppo per l’Inter, che non può escludere una cessione: la sua valutazione ora si attesta sui 35 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Tielemans per sostituire Brozovic: la pista dal Belgio

Il futuro di Brozovic potrebbe intrecciarsi con quello di un centrocampista che negli ultimi anni ha avuto grande risalto internazionale. Stiamo parlando di Youri Tielemans. Proprio lui, protagonista con il Belgio e avversario questa sera dell’Italia, ha attirato le attenzioni dei maggiori club con le sue qualità in mezzo al campo e non solo. Abbina tecnica individuale a fase difensiva e offensiva di primo livello. Un profilo completo che potrebbe fare al caso di Simone Inzaghi per presente e futuro, in caso di addio di Brozovic. Il calciatore del Leicester potrebbe essere, quindi, il suo sostituto ideale per una cifra sui 30 milioni di euro.