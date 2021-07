La Roma deve trovare un rimpiazzo a Spinazzola e Mourinho preme per portare nella Capitale un suo vecchio giocatore, ma la pista è piuttosto complicata

L’infortunio di Leonardo Spinazzola contro il Belgio ha creato un vuoto sulla fascia sinistra non solo per la Nazionale di Roberto Mancini ma anche per la nuova Roma di José Mourinho in ottica campionato. Lo Special One contava molto sull’apporto dell’ex Atalanta e Juventus e sta spingendo con la società per trovare un rimpiazzo all’altezza, anche se in quel ruolo le alternative sul mercato non sono molte.

Calciomercato Roma, Mourinho ci prova per Marcelo

Secondo le indiscrezioni di Nicolò Schira, Mourinho avrebbe fatto un pazzo tentativo per portare nella Capitale Marcelo, suo ex giocatore al Real Madrid e in scadenza con i blancos nel 2022. Il rinnovo del brasiliano sembra un miraggio e Florentino Perez ha tutto l’interesse a venderlo in questa sessione di mercato per non rischiare di perderlo a costo zero.

I primi contatti tra Mourinho e Marcelo sarebbero già stati avviati ma l’operazione è piuttosto complessa. L’ostacolo principale riguarda l’ingaggio molto alto percepito dal brasiliano di circa 8 milioni di euro netti a stagione. Una cifra del tutto fuori portata per la Roma e per le altre big di Serie A.