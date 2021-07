Sarri ha selezionato l’obiettivo di mercato per la corsia di sinistra per rinforzare la nuova Lazio

L’arrivo di Maurizio Sarri ha riacceso l’entusiasmo in casa Lazio. I biancocelesti vogliono rinforzarsi per provare a lottare per obiettivi importanti e il primo colpo potrebbe essere il ritorno di Felipe Anderson dal West Ham. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe arrivare presto alle battute decisive. Il patron Lotito, però, non vuole fermarsi al brasiliano e punta forte anche sulla corsia di sinistra e il preferito è Julian Brandt, centrocampista tedesco classe ’96 del Borussia Dortmund. La sua ultima stagione in Bundesliga non è stata particolarmente brillante: appena 3 gol e 2 assist in 31 partite, ma il suo talento non è mai stato messo in discussione dal Dortmund.

Calciomercato Lazio, Sarri vuole Brandt: le condizioni del Dortmund

La Lazio vuole portare il giovane tedesco nella capitale per renderlo centrale nel nuovo ciclo di Maurizio Sarri. Il Borussia Dortmund, però, non accetta il prestito con diritto di riscatto ma aprirebbe solo al prestito con la garanzia di riscatto con conseguente pagamento del cartellino, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

Dopo la cessione di Jadon Sancho al Manchester United, il Borussia ha incassato 85 milioni, motivo per cui non ha la necessità di vendere anche Brandt. La cessione arriverà solo se la Lazio accetterà le condizioni dei tedeschi e quindi l’acquisto del cartellino dell’ex Bayer Leverkusen. Sarri continua a spingere per l’assalto defintivo a Brandt, considerato il tassello per il grande salto di qualità della sua Lazio. La trattativa è ufficialmente decollata.