Calciomercato Inter, Vidal dice addio | Resta in Serie A

L’Inter potrebbe mandare via Arturo Vidal proprio come fatto con Joao Mario: si cerca la rescissione, occhio alla Fiorentina

L’Inter deve pensare alle cessione, per ridurre i costi di gestione e in particolare il monte ingaggi. Antonio Conte chiese a Beppe Marotta l’acquisto di Arturo Vidal, che ora il club nerazzurro paga circa 7 milioni di euro d’ingaggio. Ha perso il posto da titolare ed è ormai finito fuori dai piani della società, desiderosa di puntare su profili diversi, anche perché il cileno è un classe ’87 e non è più quello di qualche anno fa, quando dominava il centrocampo con le maglie di Juventus e Bayern Monaco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, caccia alla riserva di lusso | Colpo dal PSG!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, deciso il colpo in attacco | Serve una cessione

Inter, Vidal rescinde: suggestione viola

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Inter vuole rescindere il contratto con Vidal proprio come fatto con Joao Mario. Il risparmio sarebbe molto importante: il cileno ha il contratto valido fino al 2022 e la ‘speranza’ per i dirigenti nerazzurri è che vada via in questa sessione di mercato. Gli esuberi sono tanti e Vidal è uno di questi. Non basta, dunque, la cessione di Hakimi. Il futuro del centrocampista potrebbe essere alla Fiorentina, che sta rifondando la squadra dopo l’arrivo di Vincenzo Italiano. Tuttavia, dovrebbe ridursi l’ingaggio viste le cifre ritenute eccessive dalla dirigenza viola. Una suggestione che dipenderà, dunque, dalle richieste dello stesso Vidal.