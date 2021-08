Al Real Madrid piace non poco il profilo di Rabiot per il centrocampo: Ancelotti potrebbe proporre uno scambio alla pari alla Juventus

Il calciomercato della Juventus è entrato nella fase decisiva. Presto ci sarà un nuovo incontro con il Sassuolo per concludere definitivamente l’operazione Locatelli. Allegri aspetta il talento ex Milan per alzare il livello della propria mediana, reparto al momento più in difficoltà. I club hanno raggiunto un’intesa sulla parte economica, con la nuova offerta della ‘Vecchia Signora’ che arriva a toccare i 35 milioni di euro compresi i bonus. Manca, però, l’accordo sulla formula. I bianconeri propongono un prestito biennale con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League.

I neroverdi, invece, vorrebbero un prestito annuale con obbligo senza vincoli. Si punta a dare l’accelerata decisiva e chiudere il prima possibile. Resta non poco ottimismo, visto che l’obiettivo di tutte le parti in causa è arrivare alla fumata bianca. Nel frattempo, spunta un’importante novità a centrocampo. Il Real Madrid di Ancelotti apprezza molto il profilo di Rabiot. Il tecnico italiano lo segue da diverso tempo e aveva già provato ad acquistarlo sulla panchina dell’Everton. Potrebbe riprovarci con i ‘Blancos’, mettendo in scena un suggestivo scambio.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, bomba de Ligt | Scambio e 50 milioni

Calciomercato Juventus, Ancelotti prova lo scambio per Rabiot: la risposta bianconera

Rabiot ancora nei pensieri di Ancelotti. Possibile un tentativo di scambio per il francese, inserendo nell’affare il cartellino di Isco. Il trequartista spagnolo – seguito dal Milan – è in scadenza di contratto giugno 2022 e non è più centrale nel progetto madridista. Si tratterebbe, inoltre, di un’operazione alla pari, con entrambe le pedine valutate sui 18-20 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, nuovo obiettivo a Parigi | Scambio e soldi!

Ma, in tal caso, la Juventus rispedirebbe al mittente la proposta. Allegri ritiene Rabiot un elemento importante e vuole puntarci. L’ex Malaga, invece, non sarebbe utile nello scacchiere dell’allenatore livornese. Buone notizie per i rossoneri, ancora a caccia del post Calhanoglu. La pista del classe ’92 rimane viva in questo senso, anche se più defilata. Ancelotti prova lo scambio Rabiot-Isco, la Juventus dice no.