Ultimi giorni di mercato incandescenti dove la Juventus potrebbe mettere a segno un colpo a centrocampo: scambio in Premier

Inizio difficile per la Juventus in questa nuova stagione di Serie A. I bianconeri infatti hanno conquistato solamente un punto nelle due partite contro Udinese ed Empoli, provocando la delusione dei tifosi. Nel frattempo la sessione estiva di calciomercato sta per volgere al termine, ma le operazioni in casa Juventus ancora non sarebbero terminate. Infatti i bianconeri avrebbero messo nel mirino il centrocampista dell’Everton, Abdoulaye Dououre.

Il centrocampista classe 1993 sarebbe un obiettivo dei bianconeri, ma la formula per farlo arrivare a Torino sarebbe quella di uno scambio. Sul piatto un altro centrocampista.

Calciomercato Juventus, obiettivo Doucoure: scambio con Ramsey o McKennie

Possibile ultimo colpo di mercato per la Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato. la session estiva infatti è agli sgoccioli ma i bianconeri avrebbero messo gli occhi su un centrocampista dell’Everton. L’obiettivo sarebbe Abdoulaye Doucoure, centrocampista francese classe 1993.

Per arrivare a lui i bianconeri potrebbero proporre ai ‘Toffees’ uno scambio con uno tra Ramsey e McKennie, due giocatori che non sarebbero tra le prime scelte di Allegri. La risposta del tecnico dell’Everton, Rafa Benitez, all’offerta sarebbe però negativa, visto che il centrocampista sarebbe una pedina importante per la squadra.