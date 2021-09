L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione: il club nerazzurro è ancora distante per il rinnovo del top player

La sessione estiva di calciomercato si è conclusa nel migliore dei modi per l’Inter. La società nerazzurra ha saputo allestire una rosa competitiva nonostante le cessioni eccellenti di Hakimi e Lukaku. Sono arrivati Dzeko, Dumfries, Correa e Calhanoglu che hanno dato così modo di allungare le rotazioni per Simone Inzaghi, che ha sostituito Antonio Conte.

Calciomercato Inter, Brozovic rinnovo ancora lontano

Da monitorare attentamente così i giocatori in scadenza, così come il centrocampista croato, Marcelo Brozovic, che non ha ancora firmato il prolungamento contrattuale. Come svelato da RaiSport l’Inter avrebbe offerto 4,5 milioni di euro per il nerazzurro, mentre lo stesso giocatore dell’Inter ne chiede almeno 6 per la permanenza a Milano.

Le big d’Italia, come Milan e Juventus, continuano a monitorare la situazione in vista della prossima stagione con l’eventuale colpo a parametro zero. L’Inter dovrà chiudere in tempi brevi questa situazione per non perdere così il giocatore a parametro zero.

Negli ultimi anni Marcelo Brozovic è diventato l’uomo chiave del centrocampo nerazzurro, prima con Antonio Conte ed ora con Simone Inzaghi. Le sue qualità sono indiscutibili, ma il rinnovo tarda ad arrivare con la società milanese. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane.