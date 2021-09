Nuovo annuncio e futuro di Antonio Conte ribaltato

Arriva un nuovo annuncio sul futuro di Antonio Conte, attualmente libero di firmare con qualsiasi squadra dopo l’addio dall’Inter

Da quando è andato via dall’Inter, Antonio Conte è rimasto fermo in attesa di una chiamata da un top club per rilanciarsi su qualche altra panchina. Lo scudetto coi nerazzurri è solo l’ultimo di una lunga serie di trofei vinti nella sua carriera. Ha fatto bene in Serie A come in Premier League, ed è per questo che ha diversi estimatori in Inghilterra. Si è parlato molto di un possibile ingaggio dell’Arsenal, in netta difficoltà in quest’inizio di stagione con Mikel Arteta: tre sconfitte consecutive e 0 gol fatti contro Brentford, Chelsea e Manchester City.

L’annuncio sul futuro di Antonio Conte in Inghilterra

Secondo quanto riferito da Freddi Paxton, giornalista de ‘The Guardian‘ sul proprio profilo Twitter, l’agente Pastorello ha smentito ogni tipo di contatto con l’Arsenal per un preaccordo con Conte: “Non è assolutamente vero“. Si tratta, dunque, di una fake news. Almeno in apparenza. Di certo se i Gunners continueranno con queste prestazioni e questi risultati, il club inizierà a guardarsi intorno e Conte è uno dei migliori allenatori al mondo. Soprattutto in situazioni ‘disastrate’ come quella a Nord di Londra.