Mourinho libera Vlahovic: super intreccio con Ibra e il Real

Vlahovic continua a essere al centro del calciomercato e Mourinho può liberarlo: si potrebbe aprire un intreccio con Milan e Real Madrid

Il calciomercato estivo europeo ha visto Dusan Vlahovic finire al centro del calciomercato. Diversi club infatti, sia italiani che europei, hanno messo nel mirino il bomber della Fiorentina, che alla fine però è rimasto a Firenze. A liberarlo però potrebbe essere un attaccante di Mourinho che continua a non trovare spazio. Questo è Borja Mayoral, che dopo un’ottima scorsa stagione, con l’arrivo in giallorosso di Tammy Abraham ed Eldor Shomurodov, lo spagnolo non trova spazio, nonostante Mourinho in conferenza continui a ripetere la fiducia in lui.

Sulle sue tracce da tempo c’è il Milan, ma oltre ai rossoneri potrebbe inserirsi anche la ‘Viola’. Un intreccio col Real Madrid potrebbe smuovere il mercato degli attaccanti.

Borja Mayoral conteso da Milan e Fiorentina: erede di Ibrahimovic o Vlahovic

Non sembra trovare spazio Borja Mayoral nella Roma. Lo spagnolo continua a rimanere in panchina, finendo nelle gerarchie dietro ad Abraham e Shomurodov. Sulle tracce dello spagnolo potrebbero esserci sia il Milan che la Fiorentina in Serie A.

I rossoneri potrebbero pensare a Mayoral come erede di Ibrahimovic, mentre in casa Fiorentina lo spagnolo potrebbe liberare Dusan Vlahovic. Entrambi i club hanno ottimi rapporti con il Real Madrid, come testimoniato dai vari Brahim Diaz e Odriozola. A gennaio Mayoral potrebbe chiedere la cessione qualora non trovasse spazio, e potrebbe andare per sei mesi in uno dei due club italiani.