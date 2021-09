Il top club monitora il big della Serie A: servono 60 milioni

Continuano le sirene dall’estero per i big della Serie A: nel mirino del top club uno dei migliori giocatori in quest’inizio di stagione

Il Milan è tornato ad essere protagonista in campo europeo. Nonostante la sconfitta contro il Liverpool, i rossoneri hanno dimostrato di avere tanto entusiasmo con un mix tra giovani e giocatori esperti. In questo avvio di stagione il centrale rossonero, Fikayo Tomori, è uno dei migliori della compagine milanese attirando così gli interessi delle big d’Europa.

Calciomercato Milan, Tomori piace in Premier

L’ex Chelsea sarebbe finito nei radar del Tottenham dell’ex dirigente della Juventus, Fabio Paratici, che ha messo gli occhi sul centrale del Milan. La società rossonera avrebbe già chiesto circa 60 milioni di euro per una sua possibile cessione in vista della prossima stagione.

Al momento il Milan non avrebbe intenzione di cederlo per puntare su di lui per i prossimi anni. La scommessa di Maldini ha riscosso così successo con la possibilità di avere in rosa uno dei migliori difensori in circolazione.